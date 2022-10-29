Разведка рашистов пыталась прорваться на Северском направлении, пограничники остановили продвижение врага

Пограничники остановили две группы разведки российских оккупантов на Северщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Днем противник пытался разведать подступы к позиции с помощью беспилотника. По вражескому коптеру открыли огонь, после чего он начал резко снижаться и упал.

С наступлением темноты к наблюдательным постам, обустроенным пограничниками вдоль Северского Донца, с противоположного берега реки пытались подойти две группы наземной разведки. Сосредоточенным огнем продвижение оккупантов остановлено. Дальнейших попыток доразведки враг на этом направлении не предпринимал", - говорится в сообщении.

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