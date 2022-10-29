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В Киеве совершенствуют оборонные рубежи и систему ПВО, - глава КГВА Попко

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київ
В Киеве проводятся работы по усилению защиты города.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы не корректировать действия врага, о цифрах говорить не буду. Скажу лишь, что сейчас с моей стороны проводится работа по обеспечению частей и подразделений, задействованных в обороне города", - отметил он.

По словам Попко, совершенствуется система оборонных рубежей, районов и позиций, обустроены разного рода заграждения, включая минно-взрывные.

"Создана система огневого поражения, существенно усовершенствуется система противовоздушной обороны. Все коммунальные службы города готовы выполнять свои задачи", - добавил глава КГВА.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Илон Маск обратился к путину с просьбой завести аккаунт в Твиттере .Боже,яке кончане
  • Юрий Кузьменко 0edf0b55
    Відновіть лінію оборони Києва якою вона була влітку 1941 року: лінію дотів КИУР та інші фортифікаційні споруди, якщо досі цього не зробили. Ця лінія оборони в 1941 році зупинила німців і тепер має бути розрахована на сто років експлуатації. Мені якось довелося бути у відрядженні в місті Ля Рошель у Франції. Це на березі Біскайської затоки в Атлантиці. Так там досі неушкодженими стоять доти з Другої світової війни. Атлантичний вал, побудований німцями і досі збережений французами. От це хазяйський підхід.
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Проследите за Ермаком и Зеленским. Что бы они рыло не сунули на границу с Беларусью. Как раз три года, как эта сладкая парочка разминировала и отвела войска возле пгт Золотое.
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