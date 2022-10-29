ОК "Південь" о якобы атаке беспилотников на Севастополь: Наверное, это и есть боевые комары
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Представитель оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк высмеяла обвинения россиян в причастности беспилотников ВСУ к "атаке" на оккупированный Севастополь. Она высказала предположение, что это были боевые комары.
Об этом Гуменюк отметила в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Она отметила, что в командовании внимательно следят за происходящим, поскольку это находится в их зоне ответственности.
"Мы готовим официальный ответ, который будет наполнен фактами. Наверное, это и есть боевые комары, которые так беспокоят российские власти", - сказала Гуменюк.