Российские дипломы и зарплата в рублях – прокуратура выявила очередные доказательства внедрения образования РФ на Харьковщине. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Как отмечается, прокуроры Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции и пограничниками провели осмотр в медицинском колледже в Волчанске.
Правоохранители изъяли образовательную программу по стандартам РФ, бухгалтерские сведения по выплатам заработной платы преподавательскому составу в рублях, список персонала для получения российских сим-карт и дипломы образца РФ, подписанные так называемым "главой ВГА Харьковской области".
Оккупанты так спешили внедрить российское образование на Харьковщине, что забыли свой язык. В дипломах есть ошибка: "профессиональный колледж" они решили писать с одной буквой "с".
Прокуроры изъяли доказательства, которые в дальнейшем будут использованы для полного и всестороннего расследования преступлений страны-агрессора и коллаборантов.