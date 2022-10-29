Байден лично примет участие в саммите G20 в Индонезии, - Белый дом

Президент США Джо Байден лично примет участие в саммите G20 в Индонезии, который пройдет в ноябре.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент будет находиться на Бали, Индонезия, с 13 по 16 ноября на саммите лидеров G20. На Бали президент поприветствует лидерство президента Видодо в Группе двадцати и подчеркнет приверженность США этому главному форуму экономического сотрудничества со странами, на которые приходится свыше 80% мирового ВВП", - говорится в заявлении.

Как отмечается, Байден на саммите будет работать с партнерами G20 над решением таких вопросов, как изменение климата, глобальное влияние российской войны на Украину, включая энергетическую и продовольственную безопасность, а также рядом других вопросов, которые важны для восстановления мировой экономики.

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Перед поездкой на Бали глава США примет участие в климатической конференции ООН, которая пройдет 11 ноября в Египте, а 12-13 ноября приедет с визитом в столицу Камбоджи Пномпень, где посетит ежегодный саммит США-АСЕАН.

После поездки Байдена по Азии и Северной Африке вице-президент США Камала Харрис посетит Бангкок, чтобы принять участие во встрече лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 18-19 ноября.

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Напомним, ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден не будет встречаться лицом к лицу с Путиным во время саммита лидеров стран Группы Семи, который состоится в следующем месяце на индонезийском острове Бали.