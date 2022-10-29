Новости

Освобождение Херсона может продлиться до конца ноября, - Буданов

6 81446
буданов
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению временно оккупированного Херсона, вероятнее всего, продлится до конца ноября.

Об этом он сообщил в интервью The Drive, передает Цензор.НЕТ.

"Скорее всего, операция по захвату Херсона продлиться до конца следующего месяца", - сказал он.

По словам Буданова, сейчас в Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские подразделения. Большая часть из них – это военно-десантные войска РФ, российские силы специального назначения и морская пехота, то есть наиболее боеспособные подразделения, находящиеся в России. Эти подразделения составляют скелет группировки, который также усиливается мобилизованным составом.

Также читайте: Вывоз из Херсона останков Потёмкина может означать, что РФ намерена ускорить выход из этого района, - разведка Британии

Глава ГУР МО добавил, что боевая составляющая российских войск на Херсонском направлении – это примерно 40 тысяч военных.

Также Буданов прокомментировал возможный подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами.

"По нашей оценке, если такое решение будет принято, они лишь подорвут проходящую через дамбу дорогу, чтобы сделать невозможным проезд наших транспортных средств, а также шлюзы дамбы, что приведет лишь к частичному разрушению объекта", - отметил он.

Он отметил, что это может произойти, когда украинские войска возьмут Херсон и россияне решат отойти: "После ухода с западного берега они могут начать делать это, чтобы помешать нашему продвижению на восточный берег".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подорвав Каховскую дамбу, Россия задержит ВСУ на две недели, а оккупированный Крым и ЗАЭС останутся без воды, - Буданов

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    оспади...раньше руководителей разведки не слышали и не видели и не тянули за изык чтоб что-то узнать... а этот? ну прямо кушать не может чтоб не пованговать...тьху блин...шоумен-оракул...
  • Старый зольдат
    Не понятно, это начальник ГУР МО ВСУ или шпрехшталмейстев в цирке??
    Если он руководит ГУР то особа не публичная, скрытая, а если шпрехшталмейстер то ему на площадь Победы в цирк работать.
  • mrSmith
    Назвіть ********* керівника розвідки, який тричі на тиждень дає інтерв'ю.
    А головне, подумайте: невже у керівника розвідки воюючої країни, так багато вільного часу, що вистачає на інтерв'ю?!
    Може щось не так з цім керівником?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости