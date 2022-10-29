Освобождение Херсона может продлиться до конца ноября, - Буданов

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению временно оккупированного Херсона, вероятнее всего, продлится до конца ноября.

Об этом он сообщил в интервью The Drive, передает Цензор.НЕТ.

"Скорее всего, операция по захвату Херсона продлиться до конца следующего месяца", - сказал он.

По словам Буданова, сейчас в Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские подразделения. Большая часть из них – это военно-десантные войска РФ, российские силы специального назначения и морская пехота, то есть наиболее боеспособные подразделения, находящиеся в России. Эти подразделения составляют скелет группировки, который также усиливается мобилизованным составом.

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Глава ГУР МО добавил, что боевая составляющая российских войск на Херсонском направлении – это примерно 40 тысяч военных.

Также Буданов прокомментировал возможный подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами.

"По нашей оценке, если такое решение будет принято, они лишь подорвут проходящую через дамбу дорогу, чтобы сделать невозможным проезд наших транспортных средств, а также шлюзы дамбы, что приведет лишь к частичному разрушению объекта", - отметил он.

Он отметил, что это может произойти, когда украинские войска возьмут Херсон и россияне решат отойти: "После ухода с западного берега они могут начать делать это, чтобы помешать нашему продвижению на восточный берег".

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