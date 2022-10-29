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В Кремле обсуждали ядерный удар по Германии перед нападением на Украину, - Spiegel

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кремль
За несколько недель до нападения РФ на Украину в российской армии обсуждались сценарии ядерного удара по Германии. Западные спецслужбы перехватили радиосообщение ВМФ России с маневра на Балтийском море в конце прошлого года.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Речь шла о ядерных ударах по Германии с указанием трех целей: Берлин, авиабаза США в Рамштайне и авиабаза Бюхель, где армия США хранит ядерное оружие. Эксперты по безопасности оценивают радиосообщения по-разному.

С одной стороны, использование ядерного оружия обычно обсуждалось и отрабатывалось на военных учениях - это также происходило во время маневров НАТО. С ним не обязательно должна быть связана реальная опасность.

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Другие эксперты считают, что россияне, зная, что их прослушивают, намеренно назвали цели, чтобы запугать Запад.

Согласно недавнему опросу Civey для Spiegel, настроения в Германии таковы: 51% немцев обеспокоен тем, что может разразиться ядерная война. 57% боятся ядерного удара России по Украине и 37% по Германии.

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Топ комментарии

  • Саня Мантула 143b28a2
    Меркеля хотілось би почути зараз.
  • FT FT
    Я вообще удивляюсь почему немцы столько времени положительно относились к рашистам несмотря на то что рашисты во всю глотку кричали что хотят повторить поход на Берлин и даже сжигали фонерный Рейхстаг
  • VOLVO XC 70
    А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ БЕЗ ВСЯКИХ РАЗГОВОРОВ СООБЩШАЮТ ВОТ ТАКОЕ....
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