Буданов о возможном наступлении ВСУ на оккупированный Крым: "Это произойдет в следующем году"
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Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о возможном наступлении ВСУ на оккупированный Крым.
Как передает Ценор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Drive.
В частности, отвечая на вопрос о возможном наступлении на оккупированный Крым, он сказал: "Это произойдет только военной силой, и это произойдет в следующем году".
В то же время Буданов отказался называть конкретную дату наступления.
"Я воздержусь от этого, извините", - сказал глава ГУР МО.