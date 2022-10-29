Уже сложно сказать, кто такой или что такое "Путин", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не готова просто так сегодня говорить с Путиным и вообще с российским режимом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время общения со студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета.

"Мне в целом уже сложно сказать, кто такой или что такое "Путин". Путин сегодня - это круг людей, это военно-политическое руководство под брендом "Путин", которое идет агрессивными шагами уничтожения нации. Мы не готовы просто так сегодня говорить с Путиным, в общем-то с этим режимом", - отметил президент.

По словам Зеленского, российский режим проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

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