Новости

Уже сложно сказать, кто такой или что такое "Путин", - Зеленский

11 26455
путін
Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не готова просто так сегодня говорить с Путиным и вообще с российским режимом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время общения со студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета.

"Мне в целом уже сложно сказать, кто такой или что такое "Путин". Путин сегодня - это круг людей, это военно-политическое руководство под брендом "Путин", которое идет агрессивными шагами уничтожения нации. Мы не готовы просто так сегодня говорить с Путиным, в общем-то с этим режимом", - отметил президент.

По словам Зеленского, российский режим проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Читайте также: Все украинское – мишень для России. 51 наш университет подвергся ударам ракетами и артиллерией, - Зеленский

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Що значить "складно сказати"? Це тобі мабуть складно... Іншим і так зрозуміло - *****. І це м'яко кажучи ще
  • arye z.
    Те ж мені "Біном Ньютона"...
    Що таке путін ...?
    Не йтиму в банальну вульгарність і говорити, що він ***** (хоча це і так). Путін - це підсвідоме прагнення російського народу до міцної руки, що втілилося в реальність.
    Путін, це згода російського народу жити в бруді і жерти помиї, "аби нас весь світ боявся".
    Путін, це вікова покірність того самого російського народу і його згода подихати мільйонами за імперські амбіції божевільного вождя.
    І, якщо все це підсумувати:
    путін = російський народ
    російський народ = путін
  • Ksenia VB
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости