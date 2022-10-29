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Севастопольскую бухту атаковали 9 БПЛА и 7 морских беспилотников. Поврежден тральщик "Иван Голубец", - Минобороны РФ

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В Минобороны РФ заявляют, что якобы украинские беспилотники атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.

Как утверждают в российском Минобороны, "в атаке киевского режима было задействовано 9 беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников".

"Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная. В результате принятых мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены", - уверяет российская сторона.

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Топ комментарии

  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Кацапу повірити- себе не поважати.
  • VOLVO XC 70
    да ну на крейсере Москве также не там прикурили и оно просто утонуло... ******* дальше долбоебы..
  • Eispickel
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