Севастопольскую бухту атаковали 9 БПЛА и 7 морских беспилотников. Поврежден тральщик "Иван Голубец", - Минобороны РФ
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В Минобороны РФ заявляют, что якобы украинские беспилотники атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.
Как утверждают в российском Минобороны, "в атаке киевского режима было задействовано 9 беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников".
"Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная. В результате принятых мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены", - уверяет российская сторона.