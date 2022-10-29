Новости

Причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО, - ОК "Південь"

17 32346
севастополь
В оперативном командовании "Південь" не подтверждают информацию об уничтожении трех кораблей-носителей ракет "Калибр" в Севастопольской бухте ночью и утром в субботу, но предполагают, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски российскими оккупантами ракет противовоздушной обороны.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас официального подтверждения нет... Неудачный запуск ракет противовоздушной обороны вполне может являться такой причиной, а официальную информацию мы получим позже", - отметила она.

Напомним, с утра 29 октября в оккупированном Севастополе местные жители слышали сильный грохот и взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы атаке беспилотников.

В Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Севастопольську бухту атакували 9 БПЛА та 7 морських безпілотників. Пошкоджено тральщик "Іван Голубець", - Міноборони РФ

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Princ Stocki
    Ruska artyleria walczyła z bojowymi komarami. Zraniono dwa, zestrzelono trzy w tym dwa okręty rosyjskie. Chwała Ukrainie.
  • Eispickel
  • Вася Шевченко f77d76ba
    аааа-ха-ха !! вот это похоже на правду))) сама кацапня своим пво (по НЛО) шмальнула по своим..
    (спасибо ВСУ... в любом случае !!!)
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости