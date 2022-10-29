Мобилизованных оккупантов расселяют в заброшенных квартирах Северодонецка, - Гайдай
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
"В Рубежное и Северодонецк завезли много российских войск. Сейчас они с помощью коллаборантов находят пустые квартиры и расселяют там своих военных", – сказал он.
По словам Гайдая, Северодонецк за четыре месяца постоянных обстрелов полностью разрушен. Его уже нельзя использовать как опорный пункт. Тем более, в городе очень сложная гуманитарная ситуация, в жилые дома невозможно подать электричество, газ, воду.
"Российского мяса" их командованию не жалко вообще, но они все же хотят пожить в более комфортных условиях, чем на поле, в палатках под постоянными ливневыми дождями", - добавил глава обладминистрации.
Из местного населения во временно оккупированном Северодонецке осталось 8-9 тысяч человек.