В Запорожье ракетный удар россиян разрушил промышленное здание
3 8192
В Запорожье в результате ракетного удара, нанесенного российскими захватчиками, разрушено промышленное здание.
Об этом в телеграм-канале сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"К счастью, после новой ракетной атаки врага все живы и невредимы. В результате попадания разрушено промышленное здание", - написал Старух.
Как сообщалось, в Запорожье в субботу во время сигнала воздушной тревоги раздался взрыв.