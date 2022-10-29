В Запорожье ракетный удар россиян разрушил промышленное здание

В Запорожье в результате ракетного удара, нанесенного российскими захватчиками, разрушено промышленное здание.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"К счастью, после новой ракетной атаки врага все живы и невредимы. В результате попадания разрушено промышленное здание", - написал Старух.

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Как сообщалось, в Запорожье в субботу во время сигнала воздушной тревоги раздался взрыв.