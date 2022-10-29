В оккупированном Мариуполе захватчики создают "просветительские уголки"

Россияне создают так называемые "просветительские уголки" с баранками, самоваром и флагом России в детских садах временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мариупольский городской совет.

"Российский флаг, самовар и баранки. Так выглядят так называемые "просветительские уголки" в детских садах оккупированного Мариуполя. Малышам с самого детства пытаются навязать российскую пропаганду и идентичность", - говорится в сообщении.

Воспитатели детских учреждений рассказывают детям искаженную историю и насаждают чужие символы.

"Но "русскому миру" жить придется не долго. Мариуполь вернется под украинский флаг", - отметили в горсовете.

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