В оккупированном Мариуполе захватчики создают "просветительские уголки"
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Россияне создают так называемые "просветительские уголки" с баранками, самоваром и флагом России в детских садах временно оккупированного Мариуполя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мариупольский городской совет.
"Российский флаг, самовар и баранки. Так выглядят так называемые "просветительские уголки" в детских садах оккупированного Мариуполя. Малышам с самого детства пытаются навязать российскую пропаганду и идентичность", - говорится в сообщении.
Воспитатели детских учреждений рассказывают детям искаженную историю и насаждают чужие символы.
"Но "русскому миру" жить придется не долго. Мариуполь вернется под украинский флаг", - отметили в горсовете.