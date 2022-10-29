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В оккупированном Мариуполе захватчики создают "просветительские уголки"

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маріуполь
Россияне создают так называемые "просветительские уголки" с баранками, самоваром и флагом России в детских садах временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мариупольский городской совет.

"Российский флаг, самовар и баранки. Так выглядят так называемые "просветительские уголки" в детских садах оккупированного Мариуполя. Малышам с самого детства пытаются навязать российскую пропаганду и идентичность", - говорится в сообщении.

Воспитатели детских учреждений рассказывают детям искаженную историю и насаждают чужие символы.

"Но "русскому миру" жить придется не долго. Мариуполь вернется под украинский флаг", - отметили в горсовете.

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Топ комментарии

  • акаб акабіч
    почитать свежую речь путина сидя на бутылке под трель балалайки и поср.ть на стол. что может быть приятнее для русского человека
  • Серж Пир
    Я не понял, а где бутылка на которую сажают? Где чучела кадыровцев? Где фото с обезьяной (Мотороллой)? Натюрморт явно неполный.
  • Viktor Lisenko
    кацапы по себе судят, у них все за одно и тоже, а в Украине полно предателей, которых в свое время завезли из глубинок оркостана для размножения, вот они и дают свой процент предателей.
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