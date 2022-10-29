71% украинцев готовы с оружием защищать свою страну, - опрос

В Украине после вторжения РФ возросло количество готовых защищать свою страну - до 71%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные социологического опроса "Центра Разумкова", проведенного с 22 сентября по 1 октября 2022 года.

"После 2011 года в Украине доля тех, кто дает положительный ответ относительно такой готовности, постоянно росла (с 40% в 2011 году до 57% в 2020 году и до 71% в 2022 году)", - говорится в сообщении.

Готовность защищать страну поддерживают большинство жителей всех регионов — от 54% в восточных областях до 79% в южных. 74% украиноязычных опрашиваемых и 62% — русскоязычных, 81% среди мужчин и 63% — среди женщин, 77–79% в возрасте от 18 до 59 лет, 53% — среди тех, кому 60 и более лет.

Опрос проводился социологической службой "Центра Разумкова" при поддержке Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине с 22 сентября по 1 октября 2022 года. Опрос проводился в 112 населенных пунктах. Опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Ошибка выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3%.

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