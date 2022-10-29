44 гражданских объекта повреждены или уничтожены в Николаевской области за минувшие сутки

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения в Николаевской области частично повреждены или полностью уничтожены 12 773 гражданских объекта. Из них 8188 жилых домов, 89 медицинских учреждений, 383 учебных заведения, 183 культурных объекта, а также 185 промышленных предприятий.