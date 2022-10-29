Взрывы в Севастополе повредили по меньшей мере три российских корабля-носителя "Калибров", - источники в СБУ
Об этом Цензор.НЕТ стало известно от источников в СБУ.
Существует значительная вероятность, что несколько кораблей не просто повреждены, а потоплены.
Официального подтверждения причастности украинских спецслужб к взрывам нет.
На страницах СБУ в соцсетях утром 29 октября опубликовано фото спецназовца, смотрящего на часы, с подписью "It's BAVOVNA o’clock!" ("Настало время хлопка").
Напомним, с утра 29 октября в оккупированном Севастополе местные жители слышали сильный грохот и взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы атаке беспилотников.
В Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.
ОК "Південь" сообщает, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски ракет ПВО.