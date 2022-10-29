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Взрывы в Севастополе повредили по меньшей мере три российских корабля-носителя "Калибров", - источники в СБУ

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севастополь
По меньшей мере три российских корабля, являющихся носителями "Калибров", в том числе и фрегат "Адмирал Макаров", повреждены в результате взрывов в Севастополе.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно от источников в СБУ.

Существует значительная вероятность, что несколько кораблей не просто повреждены, а потоплены.

Официального подтверждения причастности украинских спецслужб к взрывам нет.

На страницах СБУ в соцсетях утром 29 октября опубликовано фото спецназовца, смотрящего на часы, с подписью "It's BAVOVNA o’clock!" ("Настало время хлопка").

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Взрывы в Севастополе повредили по меньшей мере три российских корабля-носителя Калибров, - источники в СБУ 01

Напомним, с утра 29 октября в оккупированном Севастополе местные жители слышали сильный грохот и взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы атаке беспилотников.

В Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.

ОК "Південь" сообщает, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски ракет ПВО.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    начнем с классики :
    шо с ****** русня ? ))))
  • Eispickel
  • Elvis2
    Цусіма продовжується, бо кориту "мацквабад" сумно одному. Слава ЗСУ !! Знищемо вбивць до останнього !!!
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