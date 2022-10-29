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Путин вряд ли переживет поражение в войне с Украиной, - Буданов

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Пока шансов для госпереворота в России нет, однако после ее поражения в Украине это произойдет очень быстро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Drive.

По словам Буданова, на следующий год Украина сможет выйти на границы 1991 года.

"Вряд ли он (Путин. – Ред.) это переживет. И сейчас в России ведутся активные дискуссии о том, кто придет ему на смену", – пояснил он.

В то же время глава ГУР МО отказался назвать вероятных преемников Путина.

"Население Российской Федерации будет поддерживать власть и ее действия до самого разгрома Российской Федерации. И когда Россия проиграет, они сразу начнут говорить, что не имеют к этому отношения и что их лидеры были неправы", - подчеркнул Буданов.

Также, сказал он, пока шансов для государственного переворота у России нет, однако после ее поражения в Украине это произойдет очень быстро.

"Я вообще не верю россиянам. Я не верю, что за ним (Путиным. - Ред.) стоит какой-то хороший человек, но кто бы ни пришел к власти, обязательно обвинит Путина во всем плохом, что было сделано", - добавил Буданов.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Таке відчуття,що Буданов бере свої висновки з бульварних газет.
  • Василий СПРУТ
    Быстрее бы сдохло кровавое ***** в муках
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Перемога України над лапатніками неминуча,як і смерть бункерного обісраного ублюдка...
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