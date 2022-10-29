ВСУ сбили ракету "Искандер-К", летевшую в направлении Запорожья, - ВК "Схід"
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Украинские защитники сбили российскую ракету "Искандер-К"
Об этом сообщает Воздушное Командование "Схід", передает Цензор.НЕТ.
"Еще одна крылатая ракета из Ростова не достигла своей цели. Сегодня мобильный расчет ПЗРК обнаружил и осуществил пуск по вражеской ракете "Искандер-К", которая шла в направлении Запорожья. В результате подрыва ракета изменила курс и упала на безлюдном месте.
За умелые и своевременные действия солдат оператор ПЗРК будет представлен к награде", - говорится в сообщении.