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ВСУ сбили ракету "Искандер-К", летевшую в направлении Запорожья, - ВК "Схід"

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ракета,рф
Украинские защитники сбили российскую ракету "Искандер-К"

Об этом сообщает Воздушное Командование "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна крылатая ракета из Ростова не достигла своей цели. Сегодня мобильный расчет ПЗРК обнаружил и осуществил пуск по вражеской ракете "Искандер-К", которая шла в направлении Запорожья. В результате подрыва ракета изменила курс и упала на безлюдном месте.

За умелые и своевременные действия солдат оператор ПЗРК будет представлен к награде", - говорится в сообщении.

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