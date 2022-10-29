"Россия прекращает участие в "зерновом соглашении", - Минобороны РФ

В России заявили о завершении участия в "зерновом соглашении".

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

"Москва прекращает участие в реализации "зернового соглашения" после теракта, совершенного киевским режимом с участием специалистов Великобритании против кораблей Черноморского флота и гражданских судов", - сказали в Минобороны России.

Напомним, с утра 29 октября в оккупированном Севастополе местные жители слышали сильный грохот и взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы атаке беспилотников.

В Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.

ОК "Південь" сообщает, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски ракет ПВО.

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