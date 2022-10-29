Войска РФ ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ

Вражеским ударам подверглись районы более 15 населенных пунктов.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 29.10.2022, передает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Идут двести сорок восьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг продолжает обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес 5 ракетных и 7 авиационных ударов, совершил более 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили районы более 15 населенных пунктов. В частности, Славянск и Северск Донецкой области и Новоалександровка Херсонской области.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, в районах населенных пунктов Рожковичи и Будки Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное, Ольховатка, Гатище, Григоровка, Двуречная, Старица, Огурцово, Стрелка и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Берестово, Невское, Ольговка, Новоегоровка и Ямполевка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Звановка, Северск, Соледар, Заречное, Нью-Йорк, Васюковка и Серебрянка;

на Авдеевском направлении противник наносил огневое поражение в районах населенных пунктов Авдеевка, Невельское, Веселое, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Опытное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных наступательных действий не вели. Зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Большая Новоселка, Времовка, Гуляйполе, Железнодорожное, Павловка, Ольговское и Красное.

На Южнобужском направлении от огня реактивной и ствольной артиллерии непосредственно пострадали Никополь и Вышетарасовка Днепропетровской области.

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Транспортные средства, находившиеся в коммунальной собственности города Херсона, перемещены захватчиками во временно оккупированный Крым. Подтверждается информация по вывозу медицинских препаратов из большинства аптек города. С 26 октября этого года оккупационные власти отстранили от работы медицинский персонал нескольких городских больниц, медицинское оборудование из которых российские оккупанты вывезли.

Под предлогом подготовки к обороне города Новая Каховка российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, находящихся на побережье реки Днепр.

По имеющейся информации, в незаконных вооруженных формированиях временно оккупированной территории Луганской области существенны проблемы с денежным довольствием. Боевики не получают назначенные выплаты.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 17 ударов. 11 из них – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 – по взводным опорным пунктам, а также 3 – по позициям комплексов противовоздушной обороны противника. В разных направлениях украинская противовоздушная оборона сбила авиационную управляемую ракету Х-59 и 2 БпЛА "Орлан -10" врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, зенитную ракетную установку и 6 других важных военных объектов оккупантов.

Верим в Вооруженные Силы! Победим! Слава Украине!" - говорится в сводке.