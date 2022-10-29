Воздушные силы отобрали летчиков, готовых учиться на иностранных истребителях

Воздушные силы определили группу летчиков, которые могут приступить к обучению на современных иностранных истребителях, дело – за западными партнерами, которые должны определиться с типом самолетов, которые могут быть предоставлены Украине.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 29 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Игнат подтвердил, что система ПВО Украины усиливается иностранным вооружением: зенитными ракетными комплексами, пушками (хотя и не такими темпами, какими хотелось бы). В то же время представитель ВС напомнил, что система противовоздушной обороны государства, это не только зенитное вооружение (стреляющее из земли), ПВО состоит и из истребительного прикрытия.

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"Истребители – это самая дорогая вещь… Они имеют большой спектр ракет, которые могут работать на разных дальностях.

К сожалению, сегодняшняя авиация - МиГи и Сушки еще советских образцов (последнюю мы получили в 1991 году), - не отвечает военным угрозам, которые ныне несет страна-оккупант, обстреливая Украину мощными крылатыми ракетами.

Вопрос истребителей западного образца, возможно, F15, F16 – очень насущный вопрос, который нужно поднимать. Работают по всем направлениям и дипломатия и военно-политическое руководство для ускорения темпов такого этого обеспечения.

Командующим Воздушных сил генерал-лейтенант Николаем Олещуком определенная группа – это десятки пилотов, которые могут хоть завтра уехать и учиться. Надо только определиться с техникой, которую нам готовы предоставить партнеры.

Эти летчики молоды, перспективны, со знанием английского языка, с боевым опытом", - рассказал Игнат.