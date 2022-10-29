Россия нашла надуманный повод для блокады украинского зерна, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия нашла надуманный повод, чтобы выйти из "зернового соглашения".

Об этом министр написал в субботу в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы предупреждали о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Призываю все государства требовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам", - заявил министр иностранных дел Украины.

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