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Украина ожидает реакции Турции и ООН по выходу России из "зернового соглашения", - Никифоров

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зерно
Украина ожидает реакции от Турции и ООН относительно заявления Российской Федерации о выходе по "зерновой инициативе".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров в комментарии Суспільному.

"Украина не подписывала с РФ никаких "зерновых соглашений". Подписантами являются Россия, Турция и ООН. А Украина не подписывала с Россией никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не придерживается взятых на себя обязательств. Поэтому ожидаем реакции подписантов", - отметил Никифоров.

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Топ комментарии

  • Voc Vox
  • Ryadovyi Dyvan
    "Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу..." ????
    Якщо однією із умов т.з. зернової угоди було те щоб Україна не валила рашистські ********, то нехай ідуть з такою угодою за сруським кораблем. При чому два рази.
  • Evgeny N
    Ну так най і роблять щось - вони ж підписанти. Турків хай напрягають, рашистів...
    А нам свою справу робити - землі наші звільняти. Буде коридор - будем відгружати, не буде - не будем. Але це не привід зупинятись бити ворога
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