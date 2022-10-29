Украина ожидает реакции Турции и ООН по выходу России из "зернового соглашения", - Никифоров
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Украина ожидает реакции от Турции и ООН относительно заявления Российской Федерации о выходе по "зерновой инициативе".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров в комментарии Суспільному.
"Украина не подписывала с РФ никаких "зерновых соглашений". Подписантами являются Россия, Турция и ООН. А Украина не подписывала с Россией никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не придерживается взятых на себя обязательств. Поэтому ожидаем реакции подписантов", - отметил Никифоров.