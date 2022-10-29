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ООН ведет переговоры с российскими властями по выходу РФ из "зернового соглашения"

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зерно
Организация Объединенных Наций заявила, что ведет переговоры с российскими властями после того, как Россия объявила о приостановлении участия в соглашении по экспорту зерна.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на спикера ООН Стефана Дюжаррика, передает Цензор.НЕТ со ссылкой ЛигаБизнесИнформ.

"Мы видели сообщения Российской Федерации о приостановлении их участия в Черноморской зерновой инициативе после нападения на Черноморский флот РФ. Мы поддерживаем связь с российскими властями по этому поводу", – сказал он.

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"Жизнено важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, которая является чрезвычайно важной гуманитарной деятельностью, явно положительно влияющей на доступ к пище для миллионов людей во всем мире", - добавил Дюжаррик.

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Топ комментарии

  • irenka ko
    А ООН не хоче провести переговори з рф, що до вбивства українців ?

    Якась секта дармоїдів та хабарників, а не ООН
  • Evgeny N
    "важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу" Джерело:

    Якщо це натяк на те, що Україна повинна припинити бити рашистів навіть на своїй території, то, як на мене, най хоч увесь світ буде пухнути з голоду, а нам свою справу робити - звільняти наші землі!
  • я гражданин Украины
    імпотентна ООН повинна бути розформована та утворений реальний світовий "центр прийняття рішень"( як один із варіантів- правом голосу більшості)...
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