ООН ведет переговоры с российскими властями по выходу РФ из "зернового соглашения"

Организация Объединенных Наций заявила, что ведет переговоры с российскими властями после того, как Россия объявила о приостановлении участия в соглашении по экспорту зерна.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на спикера ООН Стефана Дюжаррика, передает Цензор.НЕТ со ссылкой ЛигаБизнесИнформ.

"Мы видели сообщения Российской Федерации о приостановлении их участия в Черноморской зерновой инициативе после нападения на Черноморский флот РФ. Мы поддерживаем связь с российскими властями по этому поводу", – сказал он.

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"Жизнено важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, которая является чрезвычайно важной гуманитарной деятельностью, явно положительно влияющей на доступ к пище для миллионов людей во всем мире", - добавил Дюжаррик.