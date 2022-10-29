ООН ведет переговоры с российскими властями по выходу РФ из "зернового соглашения"
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Организация Объединенных Наций заявила, что ведет переговоры с российскими властями после того, как Россия объявила о приостановлении участия в соглашении по экспорту зерна.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на спикера ООН Стефана Дюжаррика, передает Цензор.НЕТ со ссылкой ЛигаБизнесИнформ.
"Мы видели сообщения Российской Федерации о приостановлении их участия в Черноморской зерновой инициативе после нападения на Черноморский флот РФ. Мы поддерживаем связь с российскими властями по этому поводу", – сказал он.
"Жизнено важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, которая является чрезвычайно важной гуманитарной деятельностью, явно положительно влияющей на доступ к пище для миллионов людей во всем мире", - добавил Дюжаррик.