Спасатели обнаружили еще одно тело под завалами на территории Святогорской лавры. ФОТОрепортаж

В Донецкой области спасатели, разбирая завалы частично разрушенного здания на территории Святогорской лавры, нашли тело еще одного погибшего.

Об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром спасатели 6 Государственного пожарно-спасательного отряда взялись к проведению работ по разборке завалов частично разрушенного трехэтажного здания на территории Святогорской лавры, которое получило повреждения вследствие вражеского обстрела", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в целом с начала работ обнаружены тела двух погибших.

По состоянию на 16:20 работы по разборке завала приостановлены. Личным составом Славянского гарнизона произведена расчистка и разбор 5 т строительных конструкций.

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Как сообщалось, в начале октября Вооруженные силы Украины освободили Святогорскую и Лиманскую громады от российских захватчиков. На деоккупированных территориях зафиксировали, что враг разрушил инфраструктуру на 80%. Также в этих громадах разрушены или повреждены 90% жилья.









