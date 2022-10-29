В Харьковской области нашли 765 тел погибших во время войны, предварительно идентифицировано 453, - Монастырский

В Харьковской области на 29 октября стражи порядка обнаружили 765 тел погибших во время оккупации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире нацмарафона сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"В Харьковской области найдено 765 тел, из них предварительно идентифицировано 453", - сказал Монастырский.

"Сложность состоит в том, что все экспертизы проводятся через ДНК-анализ. Зрительно установить сходство уже почти невозможно, поэтому отбираются образцы ДНК от тел. Следуют запросы от родственников пропавших, потом родственники сдают ДНК и происходит сравнение. В случае если есть совпадение, тогда мы можем говорить, что да, лицо идентифицировано", - пояснил министр.

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Очередь на ДНК-экспертизу стоит в два месяца в среднем.

По его словам, вероятнее всего, людей, которых не смогут идентифицировать, через некоторое время будут хоронить на специальных площадках, взяв образцы ДНК. Когда родственники погибшего, чье лицо не установлено, обратятся и анализ покажет совпадение, человека позволят перезахоронить.