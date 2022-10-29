Ситуация с электричеством в Киевской области была критической: исправляем, - Зеленский

В Киевской области из-за атаки россиян на энергетические объекты ситуация с электроснабжением была критической.

Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу снова отметить работу наших энергетиков, ремонтников, областных администраций. Всех, кто ежесуточно работает для возвращения нормальной технической возможности поставки электричества после российских террористических ударов.

Сегодня уже значительно меньше стабилизационных и аварийных отключений – на порядок меньше. Но есть еще такая необходимость, и в отдельных городах и районах ограничения еще возможны. В частности это Кировоградская область, некоторые другие регионы.

Делаем все, чтобы отключения электричества стали максимально предсказуемыми и люди могли планировать свой день.

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Отдельно благодарю тех, кто работал, кто работает, чтобы вернуть энергоснабжение городу Умань и Уманскому району Черкасской области. Там действительно была тяжелая ситуация после одного из российских ударов. На сегодняшний день удается вернуть техническую возможность поставки.

Так же и в Киевской области: ситуация была критической, но сейчас исправляем.

Хочу подчеркнуть: возврат именно технической возможности поставки еще не означает, что преодолен дефицит энергии в системе.

Российский террор продолжается. Он очень циничен. Иногда повторные удары сознательно наносятся тогда, когда начался ремонт, когда идет восстановление. К сожалению, есть погибшие в ремонтных бригадах, в энергокомпаниях. Мои соболезнования родным.

Поэтому, пожалуйста – это касается всех украинцев – очень важно сознательно относиться к потреблению электричества. Эта необходимость сохраняется. Сейчас всем нам нужно внести свой вклад в поддержание стабильности всей энергосистемы", - рассказал Зеленский.