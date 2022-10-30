В Киевской области задержали двух предателей, которые направлялись в столицу. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.
"У гражданина Украины 1988 года рождения, уроженца Луганской области, пограничники обнаружили информацию российской пропаганды, переписку антиукраинской направленности с лицами, проживающими на временно оккупированной территории. Также правоохранители установили, что мужчина знаком с одним из боевиков так называемой ЧВК "вагнер".
У другого гражданина, 1950 года рождения, уроженца Донецка пограничники обнаружили российские рубли, записи разговоров с правоохранительными органами России и так называемой ДНР, мобильные номера лиц, временно проживающих на оккупированных территориях и номера российских абонентов. Также пограничники установили, что мужчина в конце июля этого года ездил на территорию России, а в октябре вернулся.
Для дальнейших правовых действий граждан передали компетентным органам", - говорится в сообщении.