Украинские защитники за неделю сбили более 40 иранских ударных дронов и существенное количество российских ракет, - Зеленский

За неделю украинскими военными были сбиты более 40 иранских ударных дронов, значительное количество российских ракет, шесть ударных вертолетов и несколько самолетов врага.

Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"В течение недели – с субботы до субботы – сбито более 40 иранских ударных дронов, существенное количество российских ракет, шесть ударных вертолетов оккупантов, несколько их самолетов…

Такой результат – сотни спасенных жизней украинцев, десятки сохранившихся объектов критической инфраструктуры.

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И по представлению военного командования, хочу сегодня особо отметить Одесскую и Херсонскую зенитные ракетные бригады Воздушных сил. Молодцы, ребята! Благодарю и всех наших защитников неба, абсолютно всех – всех зенитчиков, летчиков, мобильных огневых групп, которые выполняют сейчас одну из важнейших стратегических задач – спасают страну от воздушных ударов террористов", - рассказал Зеленский.