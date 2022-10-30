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Украинские защитники за неделю сбили более 40 иранских ударных дронов и существенное количество российских ракет, - Зеленский

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За неделю украинскими военными были сбиты более 40 иранских ударных дронов, значительное количество российских ракет, шесть ударных вертолетов и несколько самолетов врага.

Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"В течение недели – с субботы до субботы – сбито более 40 иранских ударных дронов, существенное количество российских ракет, шесть ударных вертолетов оккупантов, несколько их самолетов…

Такой результат – сотни спасенных жизней украинцев, десятки сохранившихся объектов критической инфраструктуры.

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И по представлению военного командования, хочу сегодня особо отметить Одесскую и Херсонскую зенитные ракетные бригады Воздушных сил. Молодцы, ребята! Благодарю и всех наших защитников неба, абсолютно всех – всех зенитчиков, летчиков, мобильных огневых групп, которые выполняют сейчас одну из важнейших стратегических задач – спасают страну от воздушных ударов террористов", - рассказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Tema9
    Тобто спочатку Зєля оголяє нашу оборону, урізаючи ракетні програми, скорочуює видатки на армію, допомагає ворогу з вертольотними двигунами, чим практично запрошує ворога захопити нашу країну, всі ми спостерігаємо щодня результат як кацапня знищує нас і після цього ми повинні з ним дивитися в одну сторону - в очі Ху#лу?
    Зєля хоч якось згадав про затримання Богуслаєва у своїх брєдосіках?
    Скільки Зєліне кодло пожертвувало на армію?
    Про донати розкажи Кирилу Тимошенку, який змародерив автомобіль, призначений нашим захисникам, і Єрмаку, котрий торгував гуманітаркою!
  • Яр Холодний
    Не знаю - з яких саме "помилок" ваш "Блазень" зробив "висновки" І які саме! Бо на кожну стару "помилку" він кожен день робить нові!
  • три - пятнадцать
    буба - переходь на 2тиждневі відоси.
    бо ще трохи і на тебе звертати уваги перестануть вже всі - і прийдеться прати майку...
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