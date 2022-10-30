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Атаку на фрегат ЧФ возле Севастополя могла осуществить Украина, это был бы сдержанный ответ на масштабные бомбардировки гражданских объектов Россией, - ISW

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севастополь
Атаку на фрегат класса "Григорович" Черноморского флота РФ возле Севастополя, вероятно, совершили Вооруженные силы Украины. Однако это лишь сдержанный ответ на бомбардировки украинских городов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что кадры из социальных сетей задокументировали неизвестное количество беспилотных надводных аппаратов, нанесших удар по меньшей мере по одному фрегату класса "Григорович" в Севастополе 29 октября.

Россияне не признали никаких повреждений фрегата класса "Григорович", подобно тому, как Министерство обороны России отрицало какие-либо повреждения крейсера "Москва".

В ISW напоминают, что нападения на военные суда в военное время являются законными актами войны, а не террористическими атаками. Решение Украины нанести удар по фрегату с "Калибром" в настоящее время имеет смысл, учитывая усиление российской кампании по ударам по энергетической инфраструктуре.

"Если бы Киев отдал приказ об этой атаке, это было бы пропорциональным, даже сдержанным ответом на масштабную российскую кампанию стратегических бомбардировок гражданских объектов по всей Украине за последние несколько недель", - пишут аналитики.

Черноморский флот имеет три фрегата класса "Григорович", каждый из которых способен запускать крылатые ракеты "Калибр".

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Официального подтверждения причастности украинских спецслужб к взрывам нет.

На страницах СБУ в соцсетях утром 29 октября опубликовано фото спецназовца, смотрящего на часы, с подписью "It's BAVOVNA o’clock!" ("Пришло время хлопка").

Напомним, с утра 29 октября в оккупированном Севастополе местные жители слышали сильный грохот и взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы атаке беспилотников.

В Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.

ОК "Південь" сообщает, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски ракет ПВО. 

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    М-д-да! А як було круто рік тому! Вся Європа боялася "другої армії світу"! Країни стояли в черзі, щоб купить "аналогвнєтну" зброю і перед ними-б дрижали вороги І все змінилося 24 лютого від одного помаху руки божевільного придурка, що побажав буть "владичицею морською"! І тепер вийшло, як у казці Салтикова-Щедріна - "Богатир" - велика і страшна російська армія виявилася гнилою і ні на що нездатною, а її "король" - ГОЛИМ!!!
  • Andrew86
    Ответ должен быть не сдержанный, а «как следует», «по зубам». Погибшие украинцы и их родственники вопиют к Небу об отмщении. Свинорусы понимают только силу.
  • arye z.
    Забавляє автоматична реакція Росії наглухо заперечувати те, що всі бачать, знають та розуміють.
    Згадується старий анекдот.
    Чоловік застукав невірну дружину з коханцем у найінтимніший момент, коли вже й заперечувати марно. І дружина розуміє, що влипла і тому кричить трагічним голосом - Васенька! Чоловік мій коханий! Кому ти зараз більше віриш? Своїм безсоромним очам чи мені, твій вірній дружині.
    Мені рудий какашенков і взагалі вся російська пропаганда, військова та цивільна, нагадують цю хитру бабу. Брешуть нахабно в очі про відсутність будь-яких втрат і як би питають - І кому ви зараз вірите?Нам повноважним представникам міністерства оборони чи київським "біндерівцям"?
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