ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов в Донецкой области, - Генштаб

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах десяти населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 30 октября по поводу российского вторжения.

Так, начались двести сорок девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Александрополь, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

Враг продолжает обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

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За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этой преступной деятельности пострадали районы более 45 населённых пунктов. Среди них - Славянск и Северск Донецкой области, Запорожье и Новоалександровка Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против украинцев. Российская Федерация продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию этой страны. Так, 26 октября отмечено прибытие на железнодорожную станцию ​​Брест эшелона военной техники из РФ. Вместе с военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации прибывают так называемые "кадыровцы". Кроме того, российские военные были замечены в населенных пунктах между городами Брест и Малорита.

Продолжает сохраняться угроза нанесения ракетных ударов и задействования ударных БПЛА с территории Республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Рожковичи, Будки, Мезеновка, Фотовиж и Мирополье Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Терновая, Волчанск, Ветеринарное, Ольховатка, Гатище, Григоровка, Каменка, Фиголевка, Двуречная, Старица, Огурцово, Стрелечья и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное, Грековка, Заречное, Новоегоровка, Берестово, Невское, Ольговка, Терны, Торское и Ямполевка;

на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Звановка, Северск, Зеленополье, Соледар, Одрадовка, Опытное, Нью-Йорк, Васюковка, Серебрянка и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Невельское, Веселое, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Опытное;

на Новопавловском направлении – из танков и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Егоровка, Никольское, Новоукраинка, Павловка и Пречистовка.

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На Запорожском направлении противник оказал огненное влияние в районах населенных пунктов Гуляйполе, Новое, Дорожнянка, Зализничное, Зеленый Гай, Темировка, Ольговское и Красное.

На Южнобужском направлении огневое поражение испытали районы около 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. От вражеских обстрелов из реактивной и ствольной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Вышетарасовка Днепропетровской области и Гавриловка Херсонской области.

По имеющейся информации, во время проведения мероприятий так называемой "эвакуации" из исправительной колонии №90 Херсона оккупанты вывезли заключенных. Территорию указанного исправительного учреждения противник использует для размещения личного состава и военной техники.

В населенных пунктах вблизи города Херсон враг осуществляет мероприятия по подготовке к обороне. Отмечено прибытие из города Грозный в населенный пункт Каланчак около сотни росгвардейцев.

На территории города Новая Каховка российские спецслужбы активно прослушивают телефонные разговоры гражданского населения.

В населенном пункте Большая Знаменка Запорожской области противник продолжает размещать личный состав в домах местных жителей.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 32 удара. Из них 23 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 – по взводным опорным пунктам, а также 6 – по позициям противовоздушной обороны противника. Воины украинской противовоздушной обороны сбили ракету Искандер-К и 2 вражеских БПЛА "Орлан -10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 2 средства противовоздушной обороны и 9 других важных военных объектов противника.