Войска РФ снизили темп наступления под Бахмутом после удара ВСУ, - ISW

Российские силы снизили темп своих наступательных операций под Бахмутом 29 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Украинские силы нанесли высокоточный удар российским войскам, которые готовились к новой атаке, к югу от Бахмута в районе Майорска. В результате удара погибли примерно 300 российских военнослужащих.

Российские войска эвакуировали 60 раненых в медицинское учреждение в Горловке Донецкой области. Украинский генеральный штаб впоследствии не сообщал ни о каких российских наземных атаках под Бахмутом ни в своих утренних, ни в своих вечерних сводках.

Ни одно из утверждений России о том, что ее войска начали наступление на Угледар, не содержало подтверждения боевых действий. Генштаб Украины не сообщал о нанесении российскими войсками наземных ударов на западе Донецкой области.

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