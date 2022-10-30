Войска РФ снизили темп наступления под Бахмутом после удара ВСУ, - ISW
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Украинские силы нанесли высокоточный удар российским войскам, которые готовились к новой атаке, к югу от Бахмута в районе Майорска. В результате удара погибли примерно 300 российских военнослужащих.
Российские войска эвакуировали 60 раненых в медицинское учреждение в Горловке Донецкой области. Украинский генеральный штаб впоследствии не сообщал ни о каких российских наземных атаках под Бахмутом ни в своих утренних, ни в своих вечерних сводках.
Ни одно из утверждений России о том, что ее войска начали наступление на Угледар, не содержало подтверждения боевых действий. Генштаб Украины не сообщал о нанесении российскими войсками наземных ударов на западе Донецкой области.