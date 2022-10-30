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Войска РФ снизили темп наступления под Бахмутом после удара ВСУ, - ISW

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рф,окупанти,арміярф
Российские силы снизили темп своих наступательных операций под Бахмутом 29 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Украинские силы нанесли высокоточный удар российским войскам, которые готовились к новой атаке, к югу от Бахмута в районе Майорска. В результате удара погибли примерно 300 российских военнослужащих.

Российские войска эвакуировали 60 раненых в медицинское учреждение в Горловке Донецкой области. Украинский генеральный штаб впоследствии не сообщал ни о каких российских наземных атаках под Бахмутом ни в своих утренних, ни в своих вечерних сводках.

Ни одно из утверждений России о том, что ее войска начали наступление на Угледар, не содержало подтверждения боевых действий. Генштаб Украины не сообщал о нанесении российскими войсками наземных ударов на западе Донецкой области.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    Лендлиз это форма оплаты за товары во время войны. Украина получает бесплатно то есть даром помощи от США на 5 миллиардов каждый месяц, ты хочешь за это платить ?
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    Всего 60 раненых на 300 жмуров классно
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