За сутки оккупанты убили 5 мирных жителей Донецкой области, обнаружены тела 5 гражданских, погибших во время оккупации, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки оккупанты убили пятерых мирных жителей в Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"За 29 октября стало известно о 5 мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами: в Антоновке, Первомайском, Дружбе, Клещиевке и Елизаветовке.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела 5 гражданских, погибших во время оккупации: 2 в Коровьем Яру, 2 в Святогорске и 1 в Лимане.

Еще 8 человек за вчера получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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