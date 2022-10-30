РФ перебрасывает в Беларусь "кадыровцев", - Генштаб

В Беларусь вместе с военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации прибывают так называемые "кадыровцы".

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке в воскресенье, 30 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против украинцев. Российская федерация продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию этой страны. Так, 26 октября, отмечено прибытие на железнодорожную станцию ​​Брест эшелона военной техники из России. Вместе с военнослужащими вооруженных сил российской федерации прибывают так называемые "кадыровцы". Кроме того, российские военные были замечены в населенных пунктах между городами Брест и Малорита", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжает сохраняться угроза нанесения ракетных ударов и задействования ударных БПЛА с территории Республики Беларусь.

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