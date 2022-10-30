РФ перебрасывает в Беларусь "кадыровцев", - Генштаб
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке в воскресенье, 30 октября, передает Цензор.НЕТ.
"Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против украинцев. Российская федерация продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию этой страны. Так, 26 октября, отмечено прибытие на железнодорожную станцию Брест эшелона военной техники из России. Вместе с военнослужащими вооруженных сил российской федерации прибывают так называемые "кадыровцы". Кроме того, российские военные были замечены в населенных пунктах между городами Брест и Малорита", - говорится в сообщении.
Кроме того, продолжает сохраняться угроза нанесения ракетных ударов и задействования ударных БПЛА с территории Республики Беларусь.