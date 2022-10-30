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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 71,2 тыс. человек (+950 за сутки), 2672 танка, 1724 артсистемы, 5453 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 октября потери личного состава противника составляют около 71 200 человек. За прошедшие сутки было уничтожено 950 оккупантов!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Хорошие были сутки, наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях", - отметили в Генштабе.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 71200 (+950) человек ликвидировано,

танков - 2672 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 5453 (+52) ед,

артиллерийских систем - 1724 (+16) ед,

РСЗО - 383 (+3) ед,

средств ПВО - 197 (+2) ед,

самолетов - 274 (+1) ед,

вертолетов - 252 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1412 (+6),

крылатых ракет - 352 (+1),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4120 (+13) ед,

специальной техники – 154 (+2).

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 71,2 тыс. человек (+950 за сутки), 2672 танка, 1724 артсистемы, 5453 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Ох красівоє, 950 гарних москалів за добу, це новий рекорд чи далі буде? Слава ЗСУ!
    ПС: забули декілька корабликів додати

  • Огусто
    О, повертаємось з чого почалось; по штуцеру орків на добу. Добре, вері добре!!!
  • Панас Стець
    чмобіки йдуть в росход... як туалетний папір після срачки....
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