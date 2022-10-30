Общие боевые потери РФ с начала войны – около 71,2 тыс. человек (+950 за сутки), 2672 танка, 1724 артсистемы, 5453 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Хорошие были сутки, наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях", - отметили в Генштабе.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.10 ориентировочно составляют:
личного состава - около 71200 (+950) человек ликвидировано,
танков - 2672 (+13) ед,
боевых бронированных машин - 5453 (+52) ед,
артиллерийских систем - 1724 (+16) ед,
РСЗО - 383 (+3) ед,
средств ПВО - 197 (+2) ед,
самолетов - 274 (+1) ед,
вертолетов - 252 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1412 (+6),
крылатых ракет - 352 (+1),
кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4120 (+13) ед,
специальной техники – 154 (+2).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.