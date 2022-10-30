Общие боевые потери РФ с начала войны – около 71,2 тыс. человек (+950 за сутки), 2672 танка, 1724 артсистемы, 5453 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 октября потери личного состава противника составляют около 71 200 человек. За прошедшие сутки было уничтожено 950 оккупантов!