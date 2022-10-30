В Севастополе беспилотники повредили флагман ЧФ РФ "Адмирал Макаров", - расследователи

29 октября беспилотники поразили по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ, в том числе флагман "Адмирал Макаров".

К такому выводу пришла группа волонтеров GeoConfirmed, сообщает Цензор.НЕТ.

Они проанализировали фото и видео, в том числе кадры из беспилотных надводных аппаратов (USV, Unmanned Surface Vehicle), которые бродили в гавани и море возле Севастополя.

По мнению GeoConfirmed, исходя из всех видеоматериалов, было задействовано от 6 до 8 беспилотников. Три использовались на кораблях.

В GeoConfirmed отметили, что беспилотники использовала Украина.

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"Исходя из всех имеющихся видеоматериалов, можно с большой вероятностью утверждать, что:

Беспилотники прорвали оборону Севастопольской бухты;

Было задействовано >6 USV;

По меньшей мере, 3 корабля были поражены с USV", - говорится в сообщении.

Напомним, с утра 29 октября в оккупированном Севастополе местные жители слышали сильный грохот и взрывы.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы атаке беспилотников. В Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.

ОК "Південь" сообщает, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски ракет ПВО. Источники в СБУ сообщают о повреждении по меньшей мере трех кораблей, являющихся носителями "Калибров".

Американский Институт изучения войны считает, что атаку могла осуществить Украина – и что это был бы сдержанный ответ на масштабные бомбардировки гражданских объектов Россией.