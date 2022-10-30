ЧВК "Вагнер" во время набора новобранцев демонстрирует подход, по которому в приоритете количество, а не опыт или качество, - британская разведка
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине от 30 октября.
В обзоре напоминают, что российский олигарх Евгений Пригожин, организовавший ЧВК Вагнера, на днях фактически признал, что они изменили свои критерии отбора и сейчас набирают, в том числе, осужденных за совершение преступлений и людей с серьезными болезнями, как ВИЧ и гепатит С.
Разведка отмечает, что если в предыдущих конфликтах, где привлекали этих наемников, ЧВК Вагнера поддерживала довольно требовательные критерии отбора новобранцев и большинство ранее были военными регулярной российской армии, то сейчас набор заключенных с серьезными болезнями "подчеркивает подход, при котором в приоритете количество, а не опыт или качество.
"Пригожин недавно говорил о планах создать 200-километровую оборонную "линию Вагнера" на востоке Украины. Для этого потребовались бы значительные трудовые ресурсы. Так что вполне возможно, что часть новобранцев из заключенных изначально будут привлечены для строительства линий обороны", – отмечает разведка.