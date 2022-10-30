Профессиональные военные РФ не выдерживают натиска ВСУ и массово пишут рапорты на расторжение контрактов, - перехват СБУ. АУДИО

У военных РФ гораздо лучшая подготовка, чем у мобилизованных рашистов, но даже ее мало, чтобы выжить в Украине. Так что провоевав на нашей земле примерно 2 месяца, они целыми подразделениями разрывают контракты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, который перехватила СБУ.

"Короче, мы сегодня будем писать рапорта о расторжении контракта в связи с несоблюдением условий... Нех*й нам тут делать, это мы так решили… Мы тут уже два месяца воюем, а нам ни копейки не заплатили…", - рассказывает жене контрактник ВС РФ.



Он жалуется на безумные потери из-за ВСУ и на то, что российское командование сильно косячит. Теперь этот доброволец "не готов за них умирать".

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