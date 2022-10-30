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Путин готов к переговорам с Западом по снижению напряжения, но есть условия, - Лавров

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Глава МИД РФ Сергей Лавров уверяет, что президент страны-агрессора Владимир Путин якобы все еще готов к переговорам.

Слова Лаврова цитирует РИА-Новости, передает Цензор.НЕТ.

"Готовы к разговору с Западом по понижению напряженности, но только если будут реалистичные предложения, основанные на равноправных подходах", - заявил Лавров.

Он также добавил, что руководство России, "в частности Путин, по-прежнему готово к переговорам по Украине".

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что платформой для переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байденом могло бы стать желание Штатов прислушаться к "озабоченности России" по гарантиям безопасности.

"Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим беспокойствам, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь и задать себе вопрос: то, что предлагают россияне, возможно, не все нас устраивает, но возможно стоит сесть за стол переговоров. Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон", - отметил Песков во время эфира "Москва. Кремль. Путин".

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Тебе вже дядько Джо послав три тижні тому, чи вже забув, мерин кацапський?
    А може, ти з тих збоченців, яким подобається, коли їх посилають?
  • mrSmith
    Їх лише втрата техніки трохи мотивує.
    Бо двоногу худобу, вони не рахують в принципі, а от літаки, ракети, гелікоптери, кораблі, це вже інше.
    І ці втрати їх лякають навіть не з позиції вартості: вони розуміють наскільки багато часу займе відновлення парку озброєнь.
  • alex j
    тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...

    всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

    ще раз повторюсь:

    раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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