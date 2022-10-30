Российские оккупанты тянут украденное у украинцев имущество. ФОТО
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Воины Сил Специальных Операций сфотографировали, как захватчики тянут из захваченного населенного пункта награбленное имущество.
Фотография опубликована в телеграм-канале Сил Специальных Операций, сообщает Цензор.НЕТ.
"Воины ССО Украины во время разведки местности зафиксировали, как так называемые "освободители" забирают имущество мирных людей в одном из захваченных населенных пунктов. Мародеры даже не прятались и таскали мешки с награбленным по улице средь бела дня", - говорится в сообщении.