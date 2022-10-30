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Российские оккупанты тянут украденное у украинцев имущество. ФОТО

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Воины Сил Специальных Операций сфотографировали, как захватчики тянут из захваченного населенного пункта награбленное имущество.

Фотография опубликована в телеграм-канале Сил Специальных Операций, сообщает Цензор.НЕТ.

"Воины ССО Украины во время разведки местности зафиксировали, как так называемые "освободители" забирают имущество мирных людей в одном из захваченных населенных пунктов. Мародеры даже не прятались и таскали мешки с награбленным по улице средь бела дня", - говорится в сообщении.

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Российские оккупанты тянут украденное у украинцев имущество 01

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Чому ціх зьомок нема в західних новинах ??? Хай пересічний мешканець Европи і Азії знае сутність кацапів. Кацапи- це бидло.

    Ткаченко звільнити - він не займается інфой про кацапів , а тількі покриває їх разом з Бужанським
  • Чайка Київ
  • Серж Пир
    А где еще этому бы...у стиралку или холодильник увидеть. А уж унитаз, это вообще для них вершина цивилизации
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