МИД о словах Лаврова о переговорах: Единственным предложением должен быть вывод войск

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слова главного дипломата РФ Сергея Лаврова о якобы готовности к переговорам с Западом по Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на фейсбук-страницу пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

"Единственным реалистическим предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год", - сказал Николенко.

Он подчеркнул, что стремящийся к переговорам не уничтожает энергетическую систему страны, не убивает гражданских, не обстреливает жилые кварталы, не объявляет мобилизацию и не блокирует поставки зерновых.

"Заявление Лаврова о готовности к переговорам есть ни что иное, как очередной дымовой занавес, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии. Пока Россия продолжает совершать преступления в Украине, ответ должен быть один – на поле боя", – подчеркнул Николенко.

Смотрите также: Тренажер для операторов ПЗРК, профинансированный Фондом Порошенко, уже отправляют в войска. ФОТО

Он поблагодарил международных партнеров Украины, которые бок о бок стоят с ней в борьбе за существование. И подчеркнул, что Россию, которая представляет угрозу безопасности мира, можно остановить только общими решительными усилиями.