"Повар Путина" Пригожин требует заблокировать в России YouTube

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин направил в Генеральную прокуратуру РФ заявление о необходимости заблокировать видеосервис YouTube и признать деятельность компании Google "нежелательной" в России.

Об этом заявили в принадлежащей Пригожину компании "Конкорд", сообщает Цензор.НЕТ.

"YouTube наполнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных, распространяет заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, органов государственной власти и управления, а также патриотических сил", – говорится в заявлении Пригожина.

По словам "повара Путина", у России есть "достойные аналоги YouTube" - VK, Rutube, "Одноклассники" и "Дзен".

Он также обвинил США в информационной войне против РФ, в которой первая якобы использует YouTube "как оружие для дезинформации". В то же время, по словам Пригожина, сервис "проводит последовательную политику цензуры для российских каналов".

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