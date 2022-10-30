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"Повар Путина" Пригожин требует заблокировать в России YouTube

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин направил в Генеральную прокуратуру РФ заявление о необходимости заблокировать видеосервис YouTube и признать деятельность компании Google "нежелательной" в России.

Об этом заявили в принадлежащей Пригожину компании "Конкорд", сообщает Цензор.НЕТ.

"YouTube наполнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных, распространяет заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, органов государственной власти и управления, а также патриотических сил", – говорится в заявлении Пригожина.

По словам "повара Путина", у России есть "достойные аналоги YouTube" - VK, Rutube, "Одноклассники" и "Дзен".

Он также обвинил США в информационной войне против РФ, в которой первая якобы использует YouTube "как оружие для дезинформации". В то же время, по словам Пригожина, сервис "проводит последовательную политику цензуры для российских каналов".

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  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Сбылась мечта Ильича. Кухарка правит страной
  • Линкин Парк
    Ух ты! З@лупа с ушами заговорила! Чудо!
  • дмитрий a4f273bf
    И действительно, зачем стаду баранов Ютуб?
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