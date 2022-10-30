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Россияне вечером делают гадость, утром предлагают "переговоры", - Кулеба

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кулеба
Для россиян типично предлагать "переговоры" после того, как они совершат очередное преступление.

Об этом заявил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Модель поведения россиян так предсказуема: если они совершат преступление вечером, ждите, что утром они предложат "поговорить". Вчера они подвергли риску голода миллионы людей, сегодня изображают готовность к переговорам. Никто не должен обманываться этим", - написал министр.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Дозвольте не погодитись. Вони цілодобово вчиняють злочини, а як тільки їм дають п#зди - пропонують переговори.
  • Yevgeny Mironov
  • Вася Шевченко f77d76ba
    даже предлагая договориться русня не перестает гадить...
    ибо считает что нагнетая обстановку своим смрадом, она заставит согласиться на свои условия...
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