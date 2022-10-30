Россияне вечером делают гадость, утром предлагают "переговоры", - Кулеба
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Для россиян типично предлагать "переговоры" после того, как они совершат очередное преступление.
Об этом заявил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Модель поведения россиян так предсказуема: если они совершат преступление вечером, ждите, что утром они предложат "поговорить". Вчера они подвергли риску голода миллионы людей, сегодня изображают готовность к переговорам. Никто не должен обманываться этим", - написал министр.