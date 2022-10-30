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Мировая продовольственная безопасность не должна быть заложником Путина, - Бербок

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Кремль вернуться к выполнению его обязательств в рамках соглашения по экспорту украинского зерна Черным морем.

Бербок сказала журналистам, что "миллионы в мире голодают, а Россия снова угрожает безопасности судов с зерном", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Министр заявила, что "возможность семей в Ливане, Нигере или Бангладеш оплатить свой следующий обед не должна зависеть от военных планов Кремля".

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Бербок напомнила, что сейчас десятки судов, вывозящих зерно из Украины в другие страны, находятся в пути, и призвала Россию "не ставить под угрозу безопасность этих судов и вернуться к выполнению своих обязательств перед международным сообществом".

Топ комментарии

  • Pavel Bortsevych
    Як заї..ли ці безглузді вмовляння до конченої істоти. Обнульониш розуміє тільки силу удару в щелепу. Нах витрачати зайвий час, демонструючи свою безпорадність?
  • Trevo Trow
    Дайте нам морські безпілотники і далекобійні снаряди та ракети - і ніякі принизливі угоди з країною- терористом вже не будуть потрібні.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Можливо сьогодні світ зрозуміє яким чином кацапи знищили до 15 мільйонів українців у період створення штучних голодоморів у 1932-1933 роках? (А їх вони створили три за короткий період).Заморено голодом більше 15 мільйонів, а зерно продавали за дешево і будували заводи, фабрики...Все, що побудовано на кацапні, побудоване за все крадене в Україні. Останні роки вони продають газ і нафту ще одних поневолених народів і лопаються від жиру. Такі вони московити, свого немає нічого, окрім шовінізма, нацизма, фашизма і брехні.
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