Мировая продовольственная безопасность не должна быть заложником Путина, - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Кремль вернуться к выполнению его обязательств в рамках соглашения по экспорту украинского зерна Черным морем.

Бербок сказала журналистам, что "миллионы в мире голодают, а Россия снова угрожает безопасности судов с зерном", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Министр заявила, что "возможность семей в Ливане, Нигере или Бангладеш оплатить свой следующий обед не должна зависеть от военных планов Кремля".

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Бербок напомнила, что сейчас десятки судов, вывозящих зерно из Украины в другие страны, находятся в пути, и призвала Россию "не ставить под угрозу безопасность этих судов и вернуться к выполнению своих обязательств перед международным сообществом".