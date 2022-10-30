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Россия должна немедленно вернуться в рамки "зернового соглашения", - НАТО

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нато,лунгеску
НАТО призвало Россию срочно вернуться к заключенному при посредничестве ООН и Турции летом этого года "зерновому соглашению", разрешающему транспортировку зерна и продуктов из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Путин должен прекратить использовать продовольствие как оружие и прекратить его незаконную войну против Украины. Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно продолжить "зерновое соглашение", чтобы продовольствие было доступно тем, кто в нем нуждается больше всего", - заявила представитель Североатлантического Альянса Оана Лунгеску.

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Она добавила, что все союзники по НАТО приветствовали это соглашение, достигнутое с помощью Турции.

"Этот экспорт (зерна. – Ред.) помог снизить цены на продукты питания во всем мире", - добавила Лунгеску.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А якщо не повернеться? То що? Озвучите глибоку стурбованість?
    Може пора скасувати оті "преференції" які *уйло отримав за "зернову угоду"!
    Отак , немає угоди-немає "преференцій"!
  • Trevo Trow
    Таке враження, що НАТО - спілка заклопотаних фермерів.
  • Роман Марушка 5978a8d4
    А треба Росію з ООН вигнати і надавати більше зброї бо Росія розуміє тільки силу.
    Чому Росію досі не вигнали з ООН ? Може це така собі сумнівна організація яка дере руку за путіна
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