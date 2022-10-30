Россия должна немедленно вернуться в рамки "зернового соглашения", - НАТО

НАТО призвало Россию срочно вернуться к заключенному при посредничестве ООН и Турции летом этого года "зерновому соглашению", разрешающему транспортировку зерна и продуктов из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Путин должен прекратить использовать продовольствие как оружие и прекратить его незаконную войну против Украины. Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно продолжить "зерновое соглашение", чтобы продовольствие было доступно тем, кто в нем нуждается больше всего", - заявила представитель Североатлантического Альянса Оана Лунгеску.

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Она добавила, что все союзники по НАТО приветствовали это соглашение, достигнутое с помощью Турции.

"Этот экспорт (зерна. – Ред.) помог снизить цены на продукты питания во всем мире", - добавила Лунгеску.