"Стреляют не по графикам", - советник министра рассказала, почему иногда отключают свет не по графику

Временные отключения электроэнергии могут быть не по графику, поскольку невозможно предсказать, когда будут обстрелы.

Об этом сообщила советник министра энергетики Лана Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы жалуемся на то, что не по графикам (отключают электроэнергию. – Ред.), а стреляют не по графикам", - сказала она.

Зеркаль отметила, что под Киевом есть подстанция, которая уже в седьмой раз получает разрушения вследствие обстрелов, а восстанавливающие ее энергетики работают, понимая, что они не знают, будет ли повторный обстрел или нет.

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Также она добавила, что иногда из-за разрушения энергетики вынуждены перебрасывать все напряжение на запасные линии, не рассчитанные на такую ​​нагрузку.

Напомним, что в октябре россияне начали массово обстреливать Украину, а их основной целью стали объекты энергетической инфраструктуры. В результате вражеских атак в Украине были введены временные отключения электроэнергии.