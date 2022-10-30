На юге украинская авиация дважды ударила по позициям российской ПВО

На юге авиация Сил обороны Украины нанесла два удара по позициям противовоздушной обороны захватчиков. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 70 задач.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение ночи наша авиация нанесла два удара по позициям противовоздушной обороны врага, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнены 70 задач", — говорится в сообщении.

Потери врага вследствие нанесенных по нему ударов доразведываются.

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Обстановка в южнобужском операционном районе, по данным командования, остается стабильно напряженной, но контролируемой.

Противник пытается удержать занятые рубежи, одновременно переформатирует подразделения, обустраивает новые рубежи обороны.

Продолжаются обстрелы позиций Сил обороны вдоль линии столкновения. Также враг ведет воздушную разведку и атакует территориальные громады, прилегающие к линии столкновения и расположенные в глубоком тылу, продолжая тем самым техногенный шантаж и психологическое давление на мирное население Украины.

В частности, с левого берега Днепра российские войска обстреливают освобожденные территории Херсонской области. Из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня враг ударил по населенным пунктам Новоалександровской громады Бериславского района, в результате чего пострадали трое мирных жителей, повреждениям подверглись частные подворья.

Николаевская область дважды за ночь подверглась ракетным ударам. По информации ОК "Південь", из зенитно-ракетных систем С-300 враг ударил по Березнеговатской громаде, "вспахав" открытые поверхности.

Тактической авиацией противника были выпущены крылатые ракеты Х-59 по городу Очаков. Вражеским ударом разрушены и повреждены административные, хозяйственные постройки, частные гаражи и объекты промышленной инфраструктуры. Пострадали также жилые дома. Пожары, возникшие в результате обстрелов, ликвидированы. Потерь среди мирного населения нет.

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Под утро обстрелам подверглась также Широковская громада. Вражеский огонь разрушил один жилой дом, два дома получили повреждения. Люди не пострадали.

В Черном море, по данным командования, маневрирует восемь кораблей вражеского флота. Суда держатся вдоль Крымского побережья. Два надводных и один подводный ракетоносители имеют наготове 20 "Калибров".