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Министерство обороны Турции ведет переговоры с РФ о "зерновом соглашении", говорят, "есть основания для оптимизма"

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туреччина
После объявления Россией о временном приостановлении участия в "зерновом соглашении" Турция начала переговоры и надеется на успешное их завершение.

Об этом агентству Bloomberg в воскресенье сообщил турецкий чиновник на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам представителя Турции, "есть основания для оптимизма, что переговоры (с Россией) могут достичь прогресса".

Он также добавил, что прибывшие в Стамбул суда с украинским зерном проходят проверку, но новые зерновозы из Украины пока не будут отправляться.

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Впоследствии Министерство обороны Турции официально подтвердило проведение переговоров с российской стороной.

"Министр национальной обороны (Турции) Хулуси Акар продолжает переговоры и координацию со своими собеседниками, а соответствующие органы власти продолжают переговоры и координацию между собой", - говорится в сообщении ведомства.

"Во время этих встреч сторонам напоминается о важности продолжения инициативы, которая имеет положительное влияние на человечество во всем мире и доказывает, что все кризисы можно решить с помощью доброй воли и диалога, а также о важности избежания разного рода провокаций, негативно влияющих на продолжение работы механизма", – добавляют там.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    а тем временем по-тихому турки не гнушаются покупать зерно руснявое (ворованное в Украине) но уже перегруженное пару раз и как-бы потерявшее свои истоки и ставшее уже ничьим...
  • Роман Марушка 5978a8d4
    Головне щоб Україна нічого не підписувала і не йшла на умови путіна .
  • MrStepanovM
    мне вообще не ясна эта *****! Есть ООН, пусть формирует военный конвой для сопровождения гражданских судов. И пошли вы на йух!
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