В Минобороны РФ заявили, что беспилотники по Черноморскому флоту якобы запустили с гражданского "зернового" судна
Об этом сообщило Минобороны России, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве заявили, что якобы обломки морских беспилотников были подняты на поверхность, и российские специалисты провели экспертизу их навигационных модулей канадского производства.
Они установили, что запуск морских беспилотников был осуществлен с побережья в районе Одессы.
"В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе. Вместе с тем, координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Чёрном море. По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины", - говорится в заявлении.